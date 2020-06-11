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11.06.2020 16:23
Рубрика: Общество

В Минздраве дали советы по защите от клещей

Текст: Елена Манукиян
Летом увеличивается риск инфицирования клещевым энцефалитом и боррелиозом, а также количество кишечных инфекций, сообщили в Минздраве. Как подчеркнул директор Института медицинской паразитологии им. Е.И. Марциновского, доктор медицинских наук Александр Лукашев, избежать неприятностей во время отдыха на природе можно, соблюдая меры предосторожности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, по его словам, не стоит пренебрегать правилами хранения продуктов, особенно молочных и мясных, а также необходимо минимизировать употребление в пищу тех продуктов, которые не были должным образом транспортированы - без соблюдения температурного режима. Это поможет предотвратить расстройства желудка. К тому же, отметил врач, важно тщательно следить за чистотой рук и соблюдать правила гигиены.

Фото: iStock
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Чтобы защититься от клещей в лесу или городском парке, нужно использовать специальные репелленты и продумать одежду - закрытые, плотно прилегающие брюки, высокая обувь. "Обычно клещ не впивается сразу - попадая с травы на одежду, остается на теле не выше полуметра от земли, около часа ищет подходящее место и только потом присасывается к коже", - сказал Лукашев.

Он отметил, что после прогулки нужно внимательно осмотреть себя - клещи часто прячутся в складках тела и под нижним бельем. В случае укуса - требуется как можно быстрее удалить насекомое. Для этого лучше обратиться в травмпункт. Самостоятельно вытаскивать клеща нужно пинцетом с мягкими губками плавными покручивающими движениями, стараясь не оторвать тело от головы, чтобы не допустить дальнейшего воспаления.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Лукашев обратил внимание, что от времени присасывания напрямую зависит риск заражения боррелиозом. В неблагоприятных по энцефалиту регионах пострадавшим от нападения клеща вводят иммуноглобулин: чем раньше - тем лучше, желательно в течение 24-48 часов, но не позднее 72 часов после укуса.

При этом, клещевой энцефалит есть не во всех регионах России, например, в Москве его нет. А вот Тверская область - неблагополучный регион по энцефалиту, сказал Лукашев. Что касается боррелиоза, им могут быть заражены клещи на всей территории России. В Московской области в среднем инфицирован каждый третий клещ.

"Боррелиоз - серьезное заболевание, которое может стать хроническим и протекать с тяжелым поражением суставов и нервной системы. Для его лечения назначаются антибиотики, но эффективны они только в первые дни с начала заболевания", - подытожил врач.

Общество Здоровье Опасно: клещи

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