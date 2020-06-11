В Минздраве дали советы по защите от клещей

Летом увеличивается риск инфицирования клещевым энцефалитом и боррелиозом, а также количество кишечных инфекций, сообщили в Минздраве. Как подчеркнул директор Института медицинской паразитологии им. Е.И. Марциновского, доктор медицинских наук Александр Лукашев, избежать неприятностей во время отдыха на природе можно, соблюдая меры предосторожности.

Так, по его словам, не стоит пренебрегать правилами хранения продуктов, особенно молочных и мясных, а также необходимо минимизировать употребление в пищу тех продуктов, которые не были должным образом транспортированы - без соблюдения температурного режима. Это поможет предотвратить расстройства желудка. К тому же, отметил врач, важно тщательно следить за чистотой рук и соблюдать правила гигиены.

Чтобы защититься от клещей в лесу или городском парке, нужно использовать специальные репелленты и продумать одежду - закрытые, плотно прилегающие брюки, высокая обувь. "Обычно клещ не впивается сразу - попадая с травы на одежду, остается на теле не выше полуметра от земли, около часа ищет подходящее место и только потом присасывается к коже", - сказал Лукашев.

Он отметил, что после прогулки нужно внимательно осмотреть себя - клещи часто прячутся в складках тела и под нижним бельем. В случае укуса - требуется как можно быстрее удалить насекомое. Для этого лучше обратиться в травмпункт. Самостоятельно вытаскивать клеща нужно пинцетом с мягкими губками плавными покручивающими движениями, стараясь не оторвать тело от головы, чтобы не допустить дальнейшего воспаления.

Лукашев обратил внимание, что от времени присасывания напрямую зависит риск заражения боррелиозом. В неблагоприятных по энцефалиту регионах пострадавшим от нападения клеща вводят иммуноглобулин: чем раньше - тем лучше, желательно в течение 24-48 часов, но не позднее 72 часов после укуса.

При этом, клещевой энцефалит есть не во всех регионах России, например, в Москве его нет. А вот Тверская область - неблагополучный регион по энцефалиту, сказал Лукашев. Что касается боррелиоза, им могут быть заражены клещи на всей территории России. В Московской области в среднем инфицирован каждый третий клещ.

"Боррелиоз - серьезное заболевание, которое может стать хроническим и протекать с тяжелым поражением суставов и нервной системы. Для его лечения назначаются антибиотики, но эффективны они только в первые дни с начала заболевания", - подытожил врач.