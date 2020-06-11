Можно ли продолжать называть США главным защитником прав человека

На днях Американский союз защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union) направил в адрес ООН обращение, в котором потребовал провести срочное заседание по поводу жестоких происшествий, в ходе которых американские полицейские, используя чрезмерное насилие, спецсредства и оружие, подавили мирные протесты.

Он также призвал провести расследование соответствующих обстоятельств данных инцидентов, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". В обращении особо подчеркивается, что ООН должна поддержать требования американского общества и привлечь к ответственности правительство США за многочисленные грубые нарушения прав человека.

Смерть в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда вызывала ожесточенные волнения и протесты. Резко активизировались правозащитные организации во всех без исключения штатах и сотнях городах США.

11 июня Китайское общество по изучению прав человека опубликовало статью под названием "Пандемия COVID-19 обострила кризис прав человека в американском стиле". В статье указывается, что корыстная, недальновидная, неэффективная и безответственная реакция правительства США на пандемию привела к трагедии, в результате которой около двух миллионов американцев заразились коронавирусом и более 110 тысяч умерли от него.

Это вскрыло гнойный нарыв исторически существующих и стремительно обостряющихся проблем в США. Речь о расколе общества, расслоении населения на богатых и бедных, отсутствии социальных лифтов, расовой дискриминации и недостаточной защите прав и интересов наиболее уязвимых групп населения. Американский народ не просто подтолкнули к серьезным потрясениям, а к настоящей катастрофе в области прав человека, отмечается в статье.

В комментарии, опубликованном на сайте британской газеты The Independent, говорится, что американские политики постоянно говорят о правах человека, но лишь сотрясают воздух и игнорируют свои прямые обязанности в этой сфере, пренебрегая человеческими жизнями.

МИД РФ сделал соответствующее заявление, в котором говорится, что масштабные демонстрации в США являются наиболее ярким проявлением двойных стандартов, которых придерживался и придерживается Вашингтон.

Стоит обратить особое внимание на то, что, занимая пост госсекретаря США и будучи главным дипломатом страны, Майк Помпео постоянно критикует другие страны под предлогом "недостаточно демократичной демократии" и "недостаточно правовых прав человека". Но он резко потерял дар речи, когда столкнулся с волной антирасистских протестов в собственной стране.

По сообщению американской новостной сети CNN от 9 июня, Майк Помпео до сих пор в своих выступлениях избегает коренных проблем США - расизма и социального неравенства. Он не сделал соответствующих заявлений и не представил каких-либо сведений по поводу подходов и действий в столь критический момент.

Более того, на пресс-конференции, состоявшейся 10 июня, Майк Помпео вновь попытался нападать на свободу вероисповедания в других государствах мира, расхваливая США как "наиболее передовую и лучшую" и "самую великую страну в истории человеческой цивилизации". На эти слова в свете пылающих по всей стране протестов, представители прессы и пользователи Интернета отреагировали язвительными насмешками, рекомендуя ему вынуть из собственного глаза бревно и разобраться сначала с внутригосударственными проблемами.

В опубликованной более 70 лет назад книге "Американский парадокс" знаменитого шведского ученого Карла Гуннара Мирдала указывается на то, что тупик США заключается в противоречиях между американским вероисповеданием и реалиями расового неравенства. Для разрешения столь острого противоречия федеральное правительство обязано было проявить большую инициативу. Прошло уже 50 с лишним лет после вступления в силу закона "О гражданских правах", который запрещает в США расовую дискриминацию. К сожалению, вплоть до сегодняшнего дня федеральное правительство страны так и не смогло найти действенные методы для решения расовых разногласий и сопутствующих проблем.

Более того, ряд американских политиканов открыто провоцируют общественность, поддерживают и одобряют появления расовой дискриминации. Эти бессовестные действия не только подрывают восприятие самого института прав человека американским и глобальным сообществом, но и усугубляют глубокую скорбь и несчастья, царящие в обществе США.