Можно ли заряжать смартфон чужой зарядкой? Или это опасно?

Чужая зарядка способна физически навредить девайсу и помочь злоумышленникам похитить персональные данные владельца, рассказал "Прайму" глава отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

По его словам, для зарядки лучше использовать оригинальные устройства, а не дешевые копии, которые могут отличаться по характеристикам - например, напряжению. Поддельная зарядка может вывести из строя аккумулятор или его контроллер.

Так что даже в гостях у друзей лучше осмотреть зарядное устройство и только затем принимать решение.

Общественные USB-станции представляют опасность другого рода. Подключив смартфон к незнакомому кабелю, пользователь фактически сам передает свои данные в руки хакерам, как будто бы у них есть пароль от устройства, считает Михаил Коган. При этом злоумышленники могут вмешаться в работу станций подзарядки без ведома администраторов.

Отметим, что в ряде устройств, включая iPhone, присутствует защита от копирования данных через кабель. Даже если смартфон подключен к "хакерской" зарядке, но при этом заблокирован, скачать с него информацию практически невозможно.