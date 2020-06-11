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11.06.2020 22:05
Рубрика: Власть

Мурашко назвал регионы с благоприятной по коронавирусу ситуацией

Текст: Светлана Ментюкова
Ограничивать походы в гости и к друзьям из-за сохраняющегося риска заразиться коронавирусом рекомендовал россиянам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - "спокойной" ситуацию по COVID-19 можно назвать менее, чем в четверти российских регионов . Об этом глава Минздрава заявил в интервью телеканалу "Россия 1".
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ

"Тот же человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами или, в случае если приходящий гость, скажем, принесет его (вирус - прим. "РГ") на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск существует. Походы к друзьям в гости все-таки нужно по-прежнему ограничивать", - уверен министр.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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При этом глава ведомства отметил, что человек же, имеющий иммунитет, защищен в большей степени. "Его защитные силы... позволяют ему побороть вирус, в случае если он с ним сталкивается повторно", - пояснил Михаил Мурашко.

Он также подчеркнул, что "спокойной" по COVID-19 ситуацию можно назвать менее, чем в четверти российских регионов, а именно в 21.

"Каждый регион находится в разной стадии эпидемиологического процесса. По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс происходит", - сказал глава Минздрава.

Фото: iStock
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Он отметил, что Тюменская область, Москва дают "хороший результат по снижению госпитализации, по количеству заболевших". "Но при этом мы говорим, что сохранять правила гигиены, правила ограничений, которые рекомендуются населению, просто необходимо", - подчеркнул министр.

Михаил Мурашко сообщил, что противомалярийные препараты, которые некоторые россияне пытались приобрести для самостоятельной профилактики коронавируса, выдаются только по назначению врача. "Профилактически их рекомендовать применять категорически нельзя - при их приеме возникают иногда неблагоприятные последствия: аллергические реакции и другое", - подчеркнул он.

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