Мурашко назвал регионы с благоприятной по коронавирусу ситуацией

"Тот же человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами или, в случае если приходящий гость, скажем, принесет его (вирус - прим. "РГ") на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск существует. Походы к друзьям в гости все-таки нужно по-прежнему ограничивать", - уверен министр.

При этом глава ведомства отметил, что человек же, имеющий иммунитет, защищен в большей степени. "Его защитные силы... позволяют ему побороть вирус, в случае если он с ним сталкивается повторно", - пояснил Михаил Мурашко.

Он также подчеркнул, что "спокойной" по COVID-19 ситуацию можно назвать менее, чем в четверти российских регионов, а именно в 21.

"Каждый регион находится в разной стадии эпидемиологического процесса. По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс происходит", - сказал глава Минздрава.

Он отметил, что Тюменская область, Москва дают "хороший результат по снижению госпитализации, по количеству заболевших". "Но при этом мы говорим, что сохранять правила гигиены, правила ограничений, которые рекомендуются населению, просто необходимо", - подчеркнул министр.

Михаил Мурашко сообщил, что противомалярийные препараты, которые некоторые россияне пытались приобрести для самостоятельной профилактики коронавируса, выдаются только по назначению врача. "Профилактически их рекомендовать применять категорически нельзя - при их приеме возникают иногда неблагоприятные последствия: аллергические реакции и другое", - подчеркнул он.