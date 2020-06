Музыкальный фестиваль Coachella не состоится в 2020 году из-за пандемии

Ежегодный музыкальный фестиваль Coachella, который традиционно проходит в апреле в Калифорнии, в этом году не состоится из-за коронавируса. Ранее организаторы сообщили о переносе фестиваля на середину октября.

Эксперты прогнозируют вторую волну эпидемии уже через 2-3 месяца. "Глядя на статистику, я уверен, что осенью ситуация с COVID-19 может ухудшиться", - приводит Reuters слова главного санитарного врача Риверсайда Кэмерона Кайзера, подписавшего распоряжение о закрытии фестивалей Coachella и Stagecoach. Он отметил, что в сложившейся ситуации приоритетом стало здоровье жителей округа.

На официальном сайте фестиваля все, кто приобрел билеты и хотел бы вернуть их из-за распространения коронавируса, могли оформить возврат средств в определенные сроки. Впрочем, пока не сообщается, будут ли действовать приобретенные в 2020 году билеты на следующий год.

Кстати

Впервые фестиваль Coachella состоялся в октябре 1999 года. Тогда хедлайнерами были Beck, The Chemical Brothers, Tool и Rage Against the Machine. К слову, последние анонсировали свое воссоединение в 2020 году и в этот раз вновь должны были подняться на сцену фестиваля Coachella вместе с обладателем трех платиновых альбомов рэпером Трэвисом Скоттом и исполнителем Фрэнком Оушеном, который дал бы первое за три года живое выступление. Россию должна была представить группа Сергея Шнурова "Ленинград".