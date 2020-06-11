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Рубрика: В мире

На Окинаве возобновят работы по передислокации американской авиабазы

Фото: AFP/JIJI PRESS Фото: AFP/JIJI PRESS
Фото: AFP/JIJI PRESS

Работы по передислокации авиабазы морской пехоты США Футэнма в южной японской префектуре Окинава возобновятся с 12 июня. По данным агентства Kyodo, на объекте будут приняты повышенные меры безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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В середине апреля все работы по передислокации были приостановлены на неопределенное время. Причиной стало заражение коронавирусом одного из сотрудников, отвечавшего за насыпные работы для создания аэродрома, пишет ТАСС.

Сегодня на Окинаве сконцентрировано 75% площади всех американских военных объектов в Японии. Это вызывает недовольство местного населения, а авиабаза Футэнма, расположенная в густонаселенном районе Гинован, стала объектом постоянных инцидентов.

Еще в 1996 году Токио и Вашингтон договорились убрать эту базу. Затем было принято решено перенести ее на север Окинавы в район Хэноко, частично разместив на насыпных островах. Этот процесс начался, несмотря на противостояние местных властей и ряд судебных разбирательств.

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