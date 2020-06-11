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11.06.2020 11:56
Рубрика: Общество

Начались поставки в больницы российского препарата против коронавируса

Текст: Ирина Невинная
Первая партия "Авифавира" - российского противовирусного лекарства, зарегистрированного для лечения COVID-19, - доставлена в больницы и уполномоченные фарморганизации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Екатеринбурга и Татарстана.

Для оперативности доставки в некоторые регионы были осуществлены авиаперевозками, - сообщили "РГ" в Российском Фонде прямых инвестиций. Таким образом, как и обещал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с президентом пятого июня, лекарство начали доставлять в медучреждения точно в срок.

В Фонде также уточнили, что получены заявки уже от 35 регионов, и лекарство по этим адресам будет полностью отгружено в течение нескольких дней. По мере поступления заявок от других территорий (переговоры идут) география поставок будет расширяться. Всего в июне, как планируют в Фонде и производителе препарата ХимРаре, в российские больницы будет поставлено 60 тыс. курсов лекарства. При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год.

Фото: iStock
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"Первый российский препарат от коронавируса "Авифавир" начал поступать в российские больницы для лечения пациентов. Препарат будет бесплатным для россиян по программе ОМС, - подтвердил Кирилл Дмитриев. - Мы видим высокий спрос на препарат в России, ведутся переговоры о его поставках практически во все регионы страны. Также получили запросы на его поставки из более чем 10 стран. Первые результаты клинических испытаний позволяют считать этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире".

В Фонде особенно подчеркнули: "Авифавир" не поступает в свободную продажу в аптеке, он предназначен только для применения в условиях стационара. Поэтому появляющиеся в Интернете предложения продать лекарство - откровенное мошенничество. "Мы особо обращаем внимание граждан: в Интернете предлагают по бешеным ценам купить подделку - это "пустые" таблетки, плацебо, не содержащие действующего вещества", - сообщил "РГ" представитель Фонда Арсений Палагин, уточнив, что специально были проведены контрольные закупки в Интернете, а состав таблеток проверили в условиях лаборатории.

Российский производитель маркирует свой препарат цифровым кодом Data Matrix. Маркировка является аналогом паспорта лекарства, она гарантирует его подлинность и позволяет отследить весь путь движения каждой упаковки: от производства до медучреждения. Подлинность можно проверить с помощью мобильного приложения "Честный Знак". "Требование использовать маркировку вступает в силу с 1 июля, но наше производство запустило эту технологию уже сейчас", - отметил Палагин.

Как ранее сообщала "Российская газета", "Авифавир" - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Он также стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса. Препарат доказал свою эффективность в клинических испытаниях - механизм его действия основан на способности блокировать размножение коронавируса в организме.

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