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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы семь худших продуктов для диабетиков

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач-диетолог Наталья Беляева объяснила, от каких продуктов лучше отказаться, чтобы минимизировать риск развития осложнений сахарного диабета.

При этом заболевании можно есть фрукты, избегая тех, в которых много сахара. Это бананы, груши, виноград.

Самые вредные продукты для диабетиков - это провоцирующие скачок сахара в крови быстрые углеводы. Они включают мучное, шоколад, белый рис, картофель, а также термически обработанные свеклу и морковь, передает "Комсомольская правда".

Фото: iStock
Профессор назвал снижающие риск развития диабета углеводы

Медленные углеводы при сахарном диабете допускаются. Среди круп это гречка, овсянка (не быстрого приготовления), перловка, овощи и зелень. Каши рекомендуется есть на завтрак.

Разрешены и белки из растительной и животной пищи - мясо, птица, рыба, яйца, сыр, творог, бобовые. Мясные блюда лучше готовить в обед. Птицу и нежирную рыбу - вечером. В еду можно добавлять специи, пряности, травы.

На полдник диетолог посоветовала есть запеченное яблоко с творогом, салат из капусты с яблоком, салат с сельдереем и грецким орехом, сырники или смузи, например, из киви.

- Соблюдение правильного питания помогает похудеть, и тем самым снизить инсулинорезистентность клеток, - отметила врач.

Общество Здоровье Диабет: профилактика и диета

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