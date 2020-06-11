Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 179-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" в части совершенствования добычи полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья"

Принят Государственной Думой 27 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 1999, N 7, ст. 879; 2000, N 2, ст. 141; 2001, N 21, ст. 2061; N 33, ст. 3429; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 23, ст. 2174; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006, N 17, ст. 1778; N 44, ст. 4538; 2007, N 27, ст. 3213; N 49, ст. 6056; 2008, N 18, ст. 1941; N 29, ст. 3418, 3420; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 2527; N 31, ст. 4155; 2011, N 15, ст. 2018, 2025; N 30, ст. 4567, 4570, 4572, 4590; N 48, ст. 6732; N 49, ст. 7042; N 50, ст. 7343, 7359; 2012, N 25, ст. 3264; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7648; 2013, N 19, ст. 2312; N 30, ст. 4060, 4061; N 52, ст. 6961, 6973; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4261, 4262; N 48, ст. 6647; 2015, N 1, ст. 11, 12, 52; N 27, ст. 3996; N 29, ст. 4350, 4359; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4212; 2017, N 31, ст. 4737, 4766; N 40, ст. 5750; 2018, N 23, ст. 3229; N 32, ст. 5135; 2019, N 31, ст. 4431; N 44, ст. 6176; N 49, ст. 6955; N 52, ст. 7823) следующие изменения:

1) в абзаце втором преамбулы слова "углеводородным сырьем" заменить словами "нефтью, газом и газовым конденсатом (далее - углеводородное сырье";

2) в пункте 1 части третьей статьи 21 слово "лития," исключить, после слов "коренные месторождения алмазов" дополнить словами ", коренные (рудные) месторождения лития";

3) в части первой статьи 3:

а) в пункте 22 слова ", при разведке и добыче углеводородного сырья" исключить;

б) дополнить пунктом 25 следующего содержания:

"25) установление порядка добычи полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд.";

4) в статье 9:

а) в части второй слова "нефти, газа и газового конденсата" заменить словами "углеводородного сырья";

б) в части восьмой слова "Пользователи недр - юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в уставном капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации имеют право прямо или косвенно распоряжаться в совокупности более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал таких юридических лиц, дочерние общества таких юридических лиц, которые осуществляют" заменить словами "Пользователи недр, осуществляющие";

5) в абзаце третьем пункта 1 статьи 101 слова "нефти, газа и газового конденсата" заменить словами "углеводородного сырья";

6) в статье 16:

а) в пункте 1 части второй слова "нефти, газа и газового конденсата" заменить словами "углеводородного сырья";

б) в части седьмой слова "нефти, газа и газового конденсата" заменить словами "углеводородного сырья";

в) в части восьмой слова "при разведке и добыче углеводородного сырья" исключить;

7) в статье 191:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 191. Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод при разведке и добыче иных видов полезных ископаемых, разработке технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, добыча полезных ископаемых, извлечение которых связано с разработкой месторождений углеводородного сырья, размещение в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд";

б) в части первой слова "горных отводов и (или) геологических отводов" заменить словами "участков недр";

в) в части второй слова "горных отводов и (или) геологических отводов" заменить словами "участков недр";

г) в части третьей слова "горных отводов и (или) геологических отводов" заменить словами "участков недр", слова "при разведке и добыче углеводородного сырья" исключить;

д) в части четвертой слова "горных отводов и (или) геологических отводов" заменить словами "участков недр";

е) дополнить частью пятой следующего содержания:

"Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу углеводородного сырья или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, имеют право на основании утвержденного технического проекта осуществлять в границах предоставленных им в соответствии с настоящим Законом участков недр добычу полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, извлечение которых связано с разработкой месторождений углеводородного сырья, включая добычу полезных ископаемых из попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд, в порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр.".

Статья 2

Участки недр федерального значения, содержащие месторождения лития, не относящиеся к коренным (рудным) месторождениям лития, утрачивают статус участков недр федерального значения со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и подлежат исключению из опубликованного в соответствии с частью второй статьи 21 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" перечня участков недр федерального значения в течение девяноста дней после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин