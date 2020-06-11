ОЭСР представила сценарии развития мировой экономики

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, является беспрецедентным и будет иметь долгосрочные последствия. В текущем году мировая экономика потеряет 6 процентов ВВП. Но если произойдет вторая волна заболевания, сокращение может составить 7,5 процента и даже больше с выходом на рост от 2,8 до 5,1 процента в 2021 году, говорится в прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Аналитики представили два сценария развития экономики. Менее пессимистичный прогноз предусматривает сдерживание пандемии. В этом случае ВВП еврозоны снизится на 9,1 процента. Но в случае второй вспышки коронавируса рецессия может достигнуть 11,6 процента в этом году. Затем последует рост на 3,5 процента в 2021 году.

В Британии будет наблюдаться наихудший спад среди стран, входящих в ОЭСР. При благоприятном сценарии экономика сократится на 11,5 процента, а при негативном - на 14. Соответственно, в 2021 году ожидается рост в 9 или 5 процентов.

Крупнейшая в мире экономика США в этом году сократится на 7,3 процента. В случае второй вспышки спад достигнет 8,5 процента. При благоприятном сценарии экономический рост в 2021 году составит 4,1 процента, а при негативном - 1,9 процента.

"К концу 2021 года потеря дохода превысит потери любой предыдущей рецессии за последние 100 лет вне военного времени, что будет иметь тяжелые и долгосрочные последствия для людей, фирм и правительств", - заявила главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун.

По словам эксперта, антикризисные меры должны сформировать экономические и социальные перспективы на предстоящее десятилетие. В этой связи она призвала правительства не уклоняться от финансирования за счет госдолга расходов на поддержку низкооплачиваемых работников и инвестиций. "Компенсационная кредитно-денежная политика и более высокий государственный долг необходимы и будут приниматься до тех пор, пока сохраняется высокий уровень безработицы, а также депрессивное состояние экономики", - подчеркнула главный экономист ОЭСР.

Восстановление мировой экономики, скорее всего, всего будет прерывистым, полагают авторы доклада. Для установления контроля над пандемией и ускорения глобального развития предлагается наладить более тесное международное сотрудничество.