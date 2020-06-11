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Рубрика: Общество

Освящение главного храма Вооруженных сил РФ перенесено с 22 на 14 июня

Храм ратной памяти
Текст: Елена Яковлева
Официально подтверждено, что освящение главного храма Вооруженных сил РФ - Патриаршего собора в честь Воскресения Христова - в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" в подмосковной Кубинке - состоится не 22 июня, как планировалось, а 14 июня 2020 года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте патриархии.
Фото: Александр Мельников/РИА Новости Фото: Александр Мельников/РИА Новости
Фото: Александр Мельников/РИА Новости

- Чин великого освящения собора и первую Божественную литургию в новоосвященном храме совершит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, - сообщила пресс-служба патриарха.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Этот храм должен был открыться в мае, как раз к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но из-за пандемии коронавируса, его открытие и освящение было отложено.

В начале июня появилось сообщение о том, что освящение собора запланировано на 22 июня, но сейчас согласована новая дата - 14 июня. Прямую трансляцию с открытия можно будет увидеть на телеканалах "Звезда", "Спас", "Союз" и официальном сайте Русской Православной Церкви.

Собор, решение о строительстве которого было принято в 2018 году, посвящен военным подвигам русского народа во всех войнах и возведен на народные пожертвования (всего было собрано более трех миллиардов рублей), уточняется на сайте патриархии. Рядом с храмом будет музейный комплекс с десятками миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны.

Общество Религия

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