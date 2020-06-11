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Рубрика: В мире

Пелоси потребовала убрать из здания конгресса статуи конфедератов

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Фото: AFP/SAUL LOEB Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Фото: AFP/SAUL LOEB
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Фото: AFP/SAUL LOEB

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с призывом убрать статуи всех конфедератов из здания парламента. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на письмо спикера в Объединенный библиотечный комитет, который ведает данным вопросом.

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"Я верю, что важно не забывать нашу историю, чтобы не повторить ее. Но я также верю, что нет места восхвалению нетерпимости представителей Конфедерации в священных залах капитолия США", - цитирует РИА Новости текст письма Пелоси.

Сейчас в здании конгресса находятся 11 статуй тех, кто выступал на стороне Конфедеративных Штатов Америки в годы Гражданской войны (1861-1865). Спикер потребовала начать демонтаж немедленно. Однако ее однопартийцы-демократы намерены внести законопроект с предложением вернуть статуи приславшим их штатам или отправить их в музей.

После гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации. Уже снесены несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне. Статуи демонтируют как по решению местных властей, так и протестующие граждане.

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