Пенс: Протесты в США не спровоцировали всплеск заболеваний COVID-19

С начала массовых протестов в США, которые спровоцировала гибель в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, не зафиксирован рост числа заражений коронавирусом. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс во время интервью телеканалу Fox Business.

По его словам, за две недели протестов рост количества заболеваний не наблюдается, пишет РИА Новости. Вице-президент объяснил это наличием здравого смысла у американцев, принимающих участие в этих акциях.

Многие участники используют маски, а также пытаются соблюдать некоторую социальную дистанцию. Кроме того, как утверждает Пенс, солнце, влажность и жара тоже сдерживают распространение COVID-19.

По последним данным, предоставленным Университетом Джонса Хопкинса, в США заразились коронавирусом почти два миллиона человек, скончались - более 112 тысяч. Сейчас американские власти начали постепенно смягчать введенные из-за пандемии ограничения.