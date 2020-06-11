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11.06.2020 14:51
Рубрика: Общество

ПФР объяснил, кому положены 12 тысяч по уходу за инвалидами и престарелыми

Текст: Ирина Невинная
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 млрд рублей на выплаты гражданам, взявшим во время эпидемии на временное проживание лиц из организаций соцобслуживания. Уже одобрены выплаты 1146 опекунам на 1614 человек. Об этом сообщили сегодня в ПФР.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

ПФР приступил к выплатам 9 июня. Деньги предназначены гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Согласно постановлению правительства, таким временным опекунам полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
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"Особо отметим, что указанная мера поддержки не распространяется на неработающих россиян, которые ухаживают за престарелыми, инвалидами и детьми-инвалидами и получают компенсационную выплату в размере 1,2 тыс. или 10 тыс. рублей в месяц", - говорится в сообщении ПФР.

Чтобы получить выплаты, необходимо до 1 октября подать заявление через клиентскую службу Пенсионного фонда России, портал Госуслуг или многофункциональный центр. Дополнительных документов не требуется - право на выплату проверяется по реестрам, сформированным органами власти в регионах.

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