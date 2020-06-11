ПФР объяснил, кому положены 12 тысяч по уходу за инвалидами и престарелыми

ПФР приступил к выплатам 9 июня. Деньги предназначены гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Согласно постановлению правительства, таким временным опекунам полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход.
"Особо отметим, что указанная мера поддержки не распространяется на неработающих россиян, которые ухаживают за престарелыми, инвалидами и детьми-инвалидами и получают компенсационную выплату в размере 1,2 тыс. или 10 тыс. рублей в месяц", - говорится в сообщении ПФР.
Чтобы получить выплаты, необходимо до 1 октября подать заявление через клиентскую службу Пенсионного фонда России, портал Госуслуг или многофункциональный центр. Дополнительных документов не требуется - право на выплату проверяется по реестрам, сформированным органами власти в регионах.