Почему исторические монументы оказались в центре расовых противоречий в США

В США продолжает набирать обороты политизированная кампания по тотальной ревизии исторических памятников, оказавшихся в центре обострившихся межрасовых противоречий в Америке. Под ударом символика и монументы посвященные Конфедерации - объединению 13 южных рабовладельческих штатов в годы Гражданской войны в США 1861-1865 годов. Массово выступающие в эти дни против полицейского насилия и расовой дискриминации американцы требуют снести с пьедесталов все статуи конфедератам. В них теперь видят не напоминание об одном из самых драматических моментов в истории США, а исключительно символы превосходства "белых" над "черным" населением страны. Эта язва американского общества, как и в 19 веке, снова раскалывает Америку.

Неполиткорректные памятники

Захлестнувшая США после убийства белыми полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда волна негодования, спустя три недели беспорядков, грабежей и мародерства, выдыхается. После массовых разгромов магазинов, поджогов машин, уничтожения имущества и жестоких столкновений с силами правопорядка требования протестующих принимают конкретные очертания - реформа полиции в США, выплата репараций черному нацменьшинству за годы рабства и "очищение общественных пространств" от противоречивого исторического наследия страны. Если первые пункты для американских властей явно трудновыполнимы, то проявление "политкорректности" по вопросу в одночасье ставших неудобными исторических памятников, особенно в преддверии ноябрьских президентских выборов в США, стало отличной возможностью саморекламы для отдельных политиков.

Так, спикер палаты представителей от демократической партии Нэнси Пелози уже выступила с инициативой убрать из комплекса зданий конгресса США все статуи полководцев и солдат Конфедерации. Их на Капитолийском холме почти дюжина.

"Памятники в Капитолии должны воплощать наши высшие идеалы как американцев. Монументы людям, которые выступали за жестокость и варварство для достижения явно расистских целей являются гротескным оскорблением этих идеалов. Их статуи воздают должное ненависти, а не наследию. Они должны быть убраны", - написала Пелози в открытом письме.

"Бегут впереди паровоза" в угоду политическому моменту и собственным коммерческим интересам и отдельные частные компании. Например, Национальная Ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR), объявила о решении запретить демонстрацию флага Конфедеративных Штатов Америки на всех своих спортивных мероприятиях. Их, к слову, в 2015 году посетили около 9,5 млн американцев. "Флаг противоречит нашей приверженности обеспечивать приветливое и инклюзивное окружение для всех фанатов", - отметила NASCAR в Twitter.

Трамп категорически против

Прямо противоположную позицию в обостряющемся общественно-политическом дискурсе вокруг расового вопроса и исторического наследия Конфедерации занял президент США Дональд Трамп. Причем сделал это в присущей ему подчеркнуто агрессивной манере.

Как заявил хозяин Белого дома, он "даже не будет рассматривать" вопрос о переименовании военных баз на территории США, названных в честь полководцев-конфедератов.

"Эти монументальные и очень мощные базы стали частью великого американского наследия и истории превосходства, побед и свободы", - написал Трамп в Twitter и призвал уважать военных и историю "самой великой страны в мире".

Таким образом американский лидер ответил на призывы сменить названия расположенных на территории США объектов Пентагона. Многие из них в рамках американской военной традиции названы именами конфедератов, например, Форт Брагг в штате Северная Каролина, Форт Худ в Техасе или Форт Бенниг в штате Джорджия.

С учетом того, что стремящийся к переизбранию в ноябре от республиканской партии США на пост президента Дональд Трамп опирается на консервативный электорат, большинство которого с пиететом относится к Конфедерации и ее лидерам, выбранный им курс выглядит само собой разумеющимся. И сомневаться в том, что Трамп сделает все от него зависящее для предотвращения массового "конфедеративного статуепада" в США не приходится.

Между тем

Протестующие против расизма в США теперь вымещают злобу на монументах Христофору Колумбу. Так, расположенный в штате Вирджиния памятник мореплавателю сначала подожгли, затем сбросили с пьедестала и выбросили в ближайшее озеро. Не менее варварским образом американские вандалы "расправились" и с бронзовым Колумбом в штате Миннесота - памятник тросами вырвали с постамента, а затем попрыгали на низвергнутом первооткрывателе Америки. Его теперь тоже обвиняют в расизме и колониализме по отношению к коренным жителям континента.