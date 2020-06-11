Почему власти так поздно закрыли Великобританию на карантин

Сегодня перед политическим руководством страны ставится вопрос общественности и ученых медиков - почему так поздно закрыли Британию на карантин? Ушедший недавно в отставку из-за нарушения режима карантина Нил Фергюссон, профессор математической биологии Имперского Колледжа Лондона, выступавший в роли научного консультанта правительства Джонсона, заявил: "Эпидемия удваивалась каждые три-четыре дня, пока, наконец, не объявили карантин. Введи мы карантинные меры хотя бы на одну неделю раньше - общее число смертей сократилось бы как минимум наполовину".

Почему же этого не услышали "наверху"? В частности, потому, что правительство Джонсона пыталось сделать ставку на стратегию так называемого "стадного иммунитета". Главный научный советник правительства сэр Патрик Вэллэнс 13 марта сказал BBC, что поставлена цель "не подавить (коронавирус) полностью, чтобы развить своего рода стадный иммунитет, который сделает большинство людей невосприимчивыми к коронавирусу".

Теневой министр здравоохранения, лейборист Джонатан Эшворт на это заявил: "Трагическая реальность состоит в том, что Борис Джонсон слишком замедлил объявить нам карантин, слишком замедлил с обеспечением больниц необходимой униформой и средствами защиты от заражения для персонала больниц и домов престарелых, слишком замедлил с тестированием - и сегодня слишком медлит с введением программы "тестируй и обнаруживай".

Аномальный размах эпидемии на Альбионе пытаются объяснить еще и тем, что Лондон давно стал гигантской международной базой для авиаперевозчиков. Через аэропорты столицы Соединенного Королевства традиционно проходит колоссальное число пассажиров, в том числе, транзитных, что значительно усложняет контроль за потенциальными носителями инфекций и вирусов.

Похоже, именно это соображение спровоцировало правительство Британии ввести вызвавший бурю негодования двухнедельный карантин как для заграничных визитеров, так и для собственных граждан. Кстати сказать, немалое число прилетающих в эти дни в Лондон заграничных путешественников ни сном ни духом не ведали ни о каком карантине - покуда их обухом по голове не ударили этой новостью в точке прибытия.