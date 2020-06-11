Подписан приказ о выдаче школьных аттестатов

Приказ Министерства просвещения "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году" зарегистрирован в Минюсте и вступил в силу.

Главное: теперь ребята могут получить аттестаты без ЕГЭ и ОГЭ.

Более того - получить школьный аттестат они смогут даже по почте. Также выпускник вправе обратиться в школу с просьбой о направлении ему отсканированной копии оригинала аттестата. Школа направляет копию по электронной почте в течение трех дней после получения обращения. При этом оригинал хранится в личном деле выпускника до востребования.

Согласно документу, аттестат об основном общем образовании (то есть за девятый класс) и приложение к нему будут выдаваться выпускникам, имеющим итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем учебным предметам и "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.

Выпускникам одиннадцатых классов выдается аттестат о среднем общем образовании: нужно иметь итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем предметам и "зачет" за итоговое сочинение.

Также опубликован и зарегистрирован в Минюсте приказ Министерства просвещения об "Особенностях выдачи медали "За особые успехи в учении". Эта медаль, которая вручается одновременно с аттестатом о среднем общем образовании с отличием, будет вручена всем выпускникам 11-х классов, у которых в аттестате все пятерки.