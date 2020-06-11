Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили

Между Киевом и Тбилиси разгорается дипломатический скандал из-за недипломатичных заявлений опального экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который у себя на родине проходит фигурантом уголовных дел, по многим из которых уже заочно вынесены обвинительные вердикты, а на Украине недавно получил пост в правительстве. Как передает ТАСС, в МИД Грузии будет вызван посол Украины Игорь Долгов после того, как Саакашвили пообещал активно вмешиваться в парламентские выборы в своей родной республике этой осенью.

О том, что с украинским послом предстоит серьезный разговор, рассказал глава грузинского дипведомства Давид Залкалиани после заседания правительства. Дипломат отметил, что украинский чиновник, коим стал Саакашвили, позволяет себя вмешиваться в избирательный процесс иностранного государства (как известно, еще в декабре 2015 года, в бытность губернатором Одесской области, он был лишен грузинского гражданства).

Такой резонанс вызвало видеообращение, которое Михаил Саакашвили опубликовал у себя в Facebook. Политик заявил, что в октябре собирается быть "на передовой" выборов в грузинский парламент.

Экс-президент Грузии пришел в украинскую политику в 2015 году как протеже Петра Порошенко. Однако впоследствии между ним и президентом Украины произошел разлад, и через два года Порошенко собственноручно лишил подавшегося в оппозиционеры Михаила Саакашвили предоставленного ему украинского гражданства. Новый президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство и пригласил обратно на Украину, где 7 мая Саакашвили возглавил исполнительный комитет реформ.