Поставки российского мороженого за рубеж выросли на 11%

Экспорт мороженого из России в первом квартале 2020 года составил 10,5 млн долларов, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает организация "Национальные приоритеты" со ссылкой на данные Минсельхоза.

Россия осуществляет поставки мороженого почти в 40 стран мира. Ключевые покупатели - Казахстан (36,6% от общего объема), Монголия (10,4%), Китай (6,9%) и Белоруссия (6,6%). В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" российским производителям удается выходить на новые зарубежные рынки сбыта.

"Российское мороженое крайне популярно за рубежом. Во-первых, оно удовлетворяет сложившимся вкусовым традициям жителей многих стран, прежде всего СНГ: наблюдается большой интерес к отечественному мороженому, произведенному еще по советским стандартам. Во-вторых, наши производители научились гибко реагировать на запросы рынка. Например, для китайских потребителей российское мороженое изготавливается с меньшей долей жирности и сахара", - рассказали в пресс-службе Российского экспортного центра.

Экспорт российского мороженого - одно из самых успешных экспортных направлений молочной отрасли и обеспечивает почти 20% общего объема поставок молочной продукции в стоимостном выражении.

Поставки мороженого из России постоянно растут - в 2015-2019 гг. среднегодовой прирост составлял порядка 14%. В краткосрочной перспективе можно прогнозировать рост экспорта мороженого в среднем на 5-10% в год.