Новости

Клишас: промежуточные итоги голосования по Конституции подводить не будут 12:51
Поставки российского мороженого за рубеж выросли на 11% 12:48
В Московской области задержали киднеппера 12:35
Премьер Беларуси изложил в парламенте первоочередные задачи кабинета 12:35
В Москве отменили более 12 тысяч штрафов за ошибки в автопропусках 12:27
Библиотеки в Москве возобновят работу 16 июня 12:26
Музыкальный фестиваль Coachella не состоится в 2020 году из-за пандемии 12:25
В Псковской области ураган повалил около трехсот деревьев 12:24
Тина Канделаки про Ефремова: Казнить нельзя помиловать 12:22
В Петербурге предложили запретить продажу "веселящего газа" подросткам 12:19
В Москве все поливальные машины выведены для борьбы с жарой 12:16
В Омске запретили петь, свистеть и лаять по ночам 12:15
ОЭСР представила сценарии развития мировой экономики 12:09
Шесть автомобилей с пробегом, которые станут хитами этим летом 12:00
Лукашенко отметил снижение криминогенной обстановки в стране 11:58
Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило полмиллиона 11:57
Трамп заявил о захвате Сиэтла "внутренними террористами" 11:56
Участника ИГИЛ за подготовку теракта в Заполярье посадили на 13 лет 11:50
Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым 11:43
Сходить на реальный концерт россияне смогут не раньше сентября 11:39
В Омской области обнаружили захоронение 300-летней давности 11:38
Стало известно, когда в Москве ослабнет жара 11:36
Андрей Разин рассказал про ужас, который вызывал пьяный Михаил Ефремов 11:34
ВЦИОМ: Все больше граждан видят поводы для гордости Россией 11:30
В Москве запускают масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов" 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
11.06.2020 12:48
Рубрика: Экономика

Поставки российского мороженого за рубеж выросли на 11%

Текст: Ирина Алпатова

Экспорт мороженого из России в первом квартале 2020 года составил 10,5 млн долларов, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает организация "Национальные приоритеты" со ссылкой на данные Минсельхоза.
Минсельхоз планирует дополнительно профинансировать сельскую ипотеку

Россия осуществляет поставки мороженого почти в 40 стран мира. Ключевые покупатели - Казахстан (36,6% от общего объема), Монголия (10,4%), Китай (6,9%) и Белоруссия (6,6%). В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" российским производителям удается выходить на новые зарубежные рынки сбыта.

"Российское мороженое крайне популярно за рубежом. Во-первых, оно удовлетворяет сложившимся вкусовым традициям жителей многих стран, прежде всего СНГ: наблюдается большой интерес к отечественному мороженому, произведенному еще по советским стандартам. Во-вторых, наши производители научились гибко реагировать на запросы рынка. Например, для китайских потребителей российское мороженое изготавливается с меньшей долей жирности и сахара", - рассказали в пресс-службе Российского экспортного центра.

Экспорт российского мороженого - одно из самых успешных экспортных направлений молочной отрасли и обеспечивает почти 20% общего объема поставок молочной продукции в стоимостном выражении.

Поставки мороженого из России постоянно растут - в 2015-2019 гг. среднегодовой прирост составлял порядка 14%. В краткосрочной перспективе можно прогнозировать рост экспорта мороженого в среднем на 5-10% в год.

Экономика ВЭД Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Работников защитили от уголовной ответственности за выполнение приказов руководства
За сутки в России выявлено 8779 новых случаев коронавируса
Регионы получат дополнительно 12,5 млрд рублей на выплаты семьям с детьми
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
ВОЗ объяснила "необычную" смертность от коронавируса в России
В отпуск надо будет взять с собой три справки
Будет ли продлена программа льготной ипотеки