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11.06.2020 17:33
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

"Права человека" в США переживают кризис

Китайское общество по изучению прав человека в четверг опубликовало статью под названием "Пандемия COVID-19 усиливает кризис "прав человека в американском стиле", пишет информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE

В статье говорится, что недальновидная, неэффективная и безответственная реакция правительства США на пандемию привела к трагедии, в результате которой около двух миллионов американцев заразились коронавирусом и более 110 тысяч умерли от него.

Правительство США проигнорировало предупреждения о пандемии, поставило во главу угла интересы капитала и политизировало усилия по борьбе с пандемией в своем ответе на COVID-19.

После начала эпидемии в США некоторые американские политики стали использовать ее как оружие для нападения на политических оппонентов, возможность захвата власти и продвижения партийных интересов.

В статье отмечается, что во время пандемии социально незащищенные слои населения в США выживают с большим трудом. Жертвами неэффективной реакции правительства США являются, в основном, пожилые, бездомные, малоимущие и мигранты.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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