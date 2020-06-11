"Права человека" в США переживают кризис

В статье говорится, что недальновидная, неэффективная и безответственная реакция правительства США на пандемию привела к трагедии, в результате которой около двух миллионов американцев заразились коронавирусом и более 110 тысяч умерли от него.

Правительство США проигнорировало предупреждения о пандемии, поставило во главу угла интересы капитала и политизировало усилия по борьбе с пандемией в своем ответе на COVID-19.

После начала эпидемии в США некоторые американские политики стали использовать ее как оружие для нападения на политических оппонентов, возможность захвата власти и продвижения партийных интересов.

В статье отмечается, что во время пандемии социально незащищенные слои населения в США выживают с большим трудом. Жертвами неэффективной реакции правительства США являются, в основном, пожилые, бездомные, малоимущие и мигранты.