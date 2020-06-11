Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 178-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 27 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года

Внести в абзац третий статьи 1 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 2004, N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 3215; 2009, N 18, ст. 2151; 2013, N 14, ст. 1666; N 27, ст. 3477; N 49, ст. 6329; 2015, N 48, ст. 6724; 2019, N 42, ст. 5801) изменение, заменив слова "дети, оставшиеся без попечения родителей" словами "дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей".

Президент Российской Федерации В. Путин