Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Президент "Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства" Елена Николаева подчеркнула необходимость расширения круга застройщиков, которые попадают под программу с господдержкой. По ее словам, сейчас воспользоваться ипотекой под 6,5% можно лишь для покупки жилья у застройщиков по договорам долевого участия. Если же дом создан по инициативе инвестора, которым может быть ПИФ или частное лицо, как это происходит в малоэтажном строительстве, то на такого рода новое жилье программа не распространяется.

Также она предложила продлить программу до января 2022 года (сейчас предполагается, что она завершится 1 ноября нынешнего года) и увеличить максимальный размер кредита с 8 до 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и с 3 до 6 миллионов для остальных регионов России.

"Обязательно с коллегами проработаем эти вопросы. Программа, как мы видим, оказалась достаточно успешной. Большое спасибо, что обратили внимание", - прокомментировал Белоусов.

Замминистра экономического развития Полина Крючкова, присутствовавшая на встрече, отметила, что вопрос распространения программы не только на долевое строительство уже прорабатывается.