Правительство выделит 3,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты врачам

Правительство РФ на своей заседании распределит 3 млрд 800 млн рублей 46 российским регионам на стимулирующие выплаты медикам, занятым борьбой с коронавирусом. Об этом, открывая заседание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

- Мы продолжаем поддерживать медицинских работников и других специалистов, которые помогают больным коронавирусной инфекции, - заявил он. - Правительством были выделены дополнительные средства.

Он пояснил, что речь идет о президентских доплатах медицинским работникам, а также водителям "скорой помощи" и иным специалистам, которые заняты в этой важной работе.

На сегодняшний день распределены более 755 млн рублей десяти регионам. Еще 3,8 млрд рублей будут распределены 46 регионам.

Михаил Мишустин обратил внимание руководителей регионов и медицинских организаций на то, что "все выплаты должны доводиться до получателей своевременно и в полном объеме".

Согласно поручению президента, врачи получают доплаты по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей в месяц.