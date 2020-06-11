Премьер Беларуси изложил в парламенте первоочередные задачи кабинета

Новый состав правительства Беларуси в ближайшее время рассмотрит результаты реализации мер поддержки экономики на фоне пандемии. Пакет антикризисных мер уже реализуется, подтвердил 11 июня в парламенте назначенный президентом РБ на прошлой неделе премьер-министр страны Роман Головченко, пояснив, что на ближайшем заседании президиума совета министров будут определены и резервы для выхода экономики на траекторию роста.

Нижняя палата парламента рассматривает в четверг, сообщает БЕЛТА, вопрос о даче согласия на утверждение Романа Головченко главой правительства. Он выступил перед парламентариями и ответил на их вопросы.

Что касается первоочередной задачи своего кабинета, то ее новый руководитель видит "в избавлении экономики от углеводородной и другой конъюнктурной зависимости, искоренении системных дисбалансов, обеспечении устойчивого развития экономики и динамики роста благосостояния граждан".

По словам Головченко, эти и другие задачи найдут отражение в будущей программе деятельности правительства. "В установленные сроки документы будут внесены на рассмотрение парламента", - уточнил он.

Парламентарии поинтересовались, какие пути видит новый состав правительства по обеспечению сбалансированности бюджета, будут ли пересмотрены социальные обязательства по выплатам зарплат, пенсий, пособий на фоне негативного влияния мирового кризиса.

"Расходы, связанные с оказанием качественных бюджетных услуг населению, будут сохранены. У нас есть четкое убеждение, что созданная подушка безопасности позволяет в полном объеме выполнить все социальные обязательства государства. Ни о каком приостановлении или пересмотре в сторону уменьшения социальных выплат речи быть не может. Более того, по поручению президента правительство прорабатывает вопрос и изыскивает возможности для повышения трудовых пенсий по возрасту", - заверил Головченко.