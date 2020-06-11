В мире
11.06.2020 13:00
Текст: Юрий Сизов

Президент Беларуси потребовал активнее строить жилье для бюджетников

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Расширить формат предоставления жилья работникам социальной сферы и активнее возводить его в регионах Беларуси считает Александр Лукашенко одной из важнейших задач исполнительной власти. Об этом он заявил 11 июня в ходе обсуждения доклада по проекту правительственного постановления "О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья", сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
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Одной из ключевых задач, которая стоит перед правительством на ближайшую пятилетку, констатировал президент, является развитие регионов, которое невозможно без работников социальной сферы. Он пояснил, что речь идет о поддержке различных категорий работников, в том числе врачей и учителей, которых Лукашенко назвал "основными штыками".

Сейчас медиков благодарят за работу в непростой эпидемиологической ситуации, однако жилищный вопрос для врача может быть актуальнее слов благодарности, убежден белорусский руководитель.

Касаясь подготовленного проекта постановления, он поинтересовался, все ли вопросы учтены в документе, все ли категории работников социальной сферы охвачены в нем. При этом президент полагает, что не следует огульно предоставлять в качестве льготы понижающий коэффициент при аренде жилья. "Есть люди, которое запросто могут оплатить арендное жилье, а есть люди, которые нуждаются в поддержке. Поэтому на этот вопрос надо всегда обращать внимание", - уточнил он свою точку зрения.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко пояснил, что проект документа разрабатывался совместно с руководством всех областей страны. "На текущий момент из общего арендного фонда, а это 148 453 жилых помещения - заселено более 92 процентов. За последние два года и первый квартал 2020-го нуждающимся предоставлено около 4,5 тысяч жилых помещений арендного фонда", - уточнил он.

Фото: РИА Новости
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Как отметили в правительстве, на сегодняшний день из более 49 тысяч работников социальной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, желание получить арендное жилье изъявили около пяти тысяч человек. До сих пор наиболее остро этот вопрос стоит в Минской и Гомельской областях. При этом численность медиков, заключивших пятилетние контракты и нуждающихся в арендном жилье, составляет почти 2,5 тысяч человек, педагогов - более тысячи, а работников культуры и творческих работников - 631.

Правда, определенный положительный опыт по обеспечению жильем молодых специалистов уже накоплен в системе здравоохранения. За 2017-2019 годы жилье получили более двух тысяч молодых врачей, которым были выделены 572 арендные квартиры и 534 отдельные комнаты в общежитиях. Опыт Минздрава, считают в правительстве, говорит о необходимости законодательного закрепления права работников социальной сферы на первоочередное предоставление арендного жилья.

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