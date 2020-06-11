Президент БК "Химки" Дмитрий Голубков: Мы заслужили лицензию Евролиги

Президент баскетбольного клуба "Химки" Дмитрий Голубков считает, что подмосковная команда своей игрой, результатами и опытом уже заслужила лицензию "А" Евролиги, дающую коллективу право на постоянное, гарантированное участие в главном континентальном турнире.

- Вместе со всей мировой экономикой мы сейчас переживаем сложную ситуацию. В силу обстоятельств и прекращения сезона "Химки" не могли выполнить обязательства перед спонсорами, такие как реклама на матчах и так далее. Но прикладываем все усилия для того, чтобы в финансовом плане ситуация не коснулась игроков и персонал, все еще продолжаем оценивать последствия пандемии, - приводит слова Голубкова пресс-служба БК "Химки". - Сейчас сконцентрированы на оптимизации расходов клуба и формировании бюджета на следующий сезон, в котором нас снова ждет участие в Евролиге. Для БК "Химки" это будет пятый сезон в топовом континентальном турнире с 2015 года, а в общем счете в нашей истории восьмой, и мы рассчитываем, что руководство Евролиги заметит этот факт и рассмотрит возможность предоставления нашему клубу постоянной лицензии "А".

Напомним, что на момент досрочного прекращения двухкругового соревнования регулярного чемпионата Евролиги химчане находились в зоне попадания в плей-офф, резко усилив свои показатели на игровом отрезке, предшествующем пику мировой пандемии коронавируса. В последних пяти матчах, то есть с 24-го по 28-й тур (всего в чемпионате 18 клубов), подопечные главного тренера Римаса Куртинайтиса одержали пять побед. Пожалуй, самой яркой победой в минувшем сезоне можно назвать домашний успех во встрече с таким континентальным грандом, как испанский "Реал" (Мадрид). В январе химчане на своей площадке "Арены Мытищи" взяли верх над грозным соперником со счетом 102:94. Кстати, "Реал" перед вынужденным завершением чемпионата Евролиги 2019/20 занимал второе место.

- Наш клуб проработал оба варианта продолжения событий: и возобновления сезона в июне-июле, и досрочного завершения. Поэтому мы были готовы к любому решению Евролиги, - отметил Голубков. - Конечно, мы все очень скучали по баскетболу, я постоянно был на связи с менеджерами и командой. Без возможности работать и тренироваться в привычном объеме все чувствовали себя неуютно. Однако мы приняли ситуацию как данность. В последние месяцы нашим общим приоритетом стало здоровье. Сделали все, чтобы обезопасить работников клуба, игроков и тренеров. К счастью, случаев заболеваний в нашем коллективе нет. Тем не менее, решение Евролиги завершить сезон оказалось правильным. Собрать все 18 команд в одном городе и провести оставшиеся игры - было очень непростым с точки зрения организации делом. Сейчас же у нас есть возможность в безопасных условиях хорошо подготовиться к старту нового сезона.

В чемпионате интернациональной Единой лиги ВТБ с участием девяти российских и четырех зарубежных клубов "Химки" пришли к досрочному финишу безоговорочными лидерами "регулярки". Единая лига в итоге приняла решение просто зафиксировать промежуточную классификацию команд, не объявляя чемпиона и призеров. Российская федерация баскетбола (РФБ) аналогично по прецеденту процедуры не назвала победителя первенства страны сезона 2019/2020.

- На сезон 2019/20 мы собрали один из самых сильных и перспективных составов за всю историю существования клуба, - справедливо отметил Голубков. - Игровой год получился очень интригующим и мне, как и всем болельщикам, очень хотелось бы узнать, чем же он для нас мог завершиться. Но получилось так, как получилось. Надеюсь, принятые решения послужат стимулом для развития баскетбола в России и укрепят его престиж на европейской арене. Результатами, которые были на момент прекращения сезона, я доволен, можно сказать, что задачи были выполнены. И тот факт, что мы занимали такие высокие позиции, дает нам уверенность, что клуб на правильном пути, и чемпионский титул Единой Лиги ВТБ не за горами.