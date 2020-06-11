Путин поручил обеспечить полную безопасность гостей Парада Победы

Президент обсудил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ подготовку к Параду в честь Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы обсуждали возможность проведения этого торжественного мероприятия в разных форматах", - напомнил глава государства.

"Пандемия вносит и внесла уже существенные коррективы в подготовку этого торжественного мероприятия, в том числе в наши контакты, в организацию работы с нашими зарубежными друзьями, коллегами, партнерами", - констатировал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что "безусловно, нужно будет обеспечить полную безопасность наших гостей".

Также участники обсудили вопросы, связанные с внутренней и внешней безопасностью, обстановку в мире, вокруг России.