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11.06.2020 16:56
Рубрика: Власть

Путин поручил обеспечить полную безопасность гостей Парада Победы

Текст: Кира Латухина
Президент обсудил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ подготовку к Параду в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

"Мы обсуждали возможность проведения этого торжественного мероприятия в разных форматах", - напомнил глава государства.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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"Пандемия вносит и внесла уже существенные коррективы в подготовку этого торжественного мероприятия, в том числе в наши контакты, в организацию работы с нашими зарубежными друзьями, коллегами, партнерами", - констатировал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что "безусловно, нужно будет обеспечить полную безопасность наших гостей".

Также участники обсудили вопросы, связанные с внутренней и внешней безопасностью, обстановку в мире, вокруг России.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент 75 лет Великой Победы

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