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11.06.2020 11:50
Рубрика: Власть

Работников защитили от уголовной ответственности за выполнение приказов руководства

Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России защитил сотрудников, в том числе референтов и ближайших помощников высоких руководителей, от уголовной ответственности за выполнение распоряжений начальства. Естественно, человека не накажут лишь в том случае, если он действовал добросовестно, не осознавая, что участвует в преступных схемах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

11 июня пленум Верховного суда России принял дополнительные разъяснения, касающиеся практики рассмотрения уголовных дел. В частности, как указывает принятый документ, выполнение работником распоряжений руководителя, связанных с осуществлением преступной деятельности, не может выступать основанием для его привлечения к ответственности в качестве соисполнителя преступления.

Фото: iStock
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"Сложившиеся между таким лицом и индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации трудовые или личные отношения в рамках осуществления предпринимателем или организацией хозяйственной деятельности сами по себе не могут рассматриваться в качестве доказательства совершения ими преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, а выполнение работником распоряжений руководителя, связанных с осуществлением преступной деятельности, не может выступать единственным основанием для привлечения работника к ответственности за соисполнительство в таком преступлении", - говорится в постановлении.

Допустим, помощник руководителя переслал по электронной почте какой-то документ, или, по поручению начальства, договорился о времени переговоров с руководителями другой фирмы. А на переговорах обсуждались как раз преступные схемы. Документ же был нужен боссу для проведения какой-то темной операции. Если подчиненный был не в курсе происходящего, он не должен отвечать. А то, что начальник отдал команду и референт выполнил с виду невинное поручение, не означает, что они действовали преступной группой. Виноват только босс. Однако, если референт реально был в доле и прекрасно осознавал, что они вместе с начальником творят незаконные вещи, то должен ответить.

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