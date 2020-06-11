Беспилотник помог спасти тонувшего в Москве подростка

В Строгино во время мониторинга спасателями был обнаружен тонущий подросток. Подробности "РГ" рассказали в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

Как рассказали в пресс-службе, днем 11 июля во время мониторинга акватории Строгинской поймы беспилотным летательным аппаратом Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах было зафиксировано большое количество отдыхающих и купающихся в Чистом заливе. Официально купаться здесь запрещено. Для профилактики в залив было решено направить дежурную смену спасателей станции "Строгино". Начальник поисково-спасательной станции Владимир Ерошин и его заместитель Александр Гормашов прибыли как раз вовремя - в 30 метрах от берега беспорядочно барахтался подросток, зовя на помощь. Спасатели поспешили к тонущему и подняли его из воды на борт катера.

- Пострадавшим оказался 2004 года рождения юноша, ему оказали первую помощь, - рассказали в пресс-службе. - От помощи врачей юноша отказался и был отпущен домой.

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах предупреждают жителей столицы об опасности купания в запрещенных местах и напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности на водоемах. Для мониторинга акватории спасатели используют беспилотные системы и видеокамеры с целью постоянного контроля за обстановкой и предупреждения несчастных случаев.