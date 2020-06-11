Библиотеки в Москве возобновят работу 16 июня

Столичные библиотеки, которым пришлось приостановить работу из-за пандемии, начнут возвращаться к прежней жизни на следующей неделе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Горожане с 16 июня смогут по предварительной записи сдать прочитанные книги и взять новые. Для этого нужно позвонить в библиотеку, узнать свободное время и забронировать его. Контакты читален размещены на сайте "Библиогород".

Работать библиотеки будут по новым правилам: на входе собираются измерять температуру, появятся антисептики и дезинфицирующие салфетки для рук, а на полу сделают разметку. И библиотекарям, и гостям надо будет носить маски и перчатки.

С 23 июня библиотеки заработают в режиме свободного посещения. Откроются читальные и компьютерные залы. При этом кафе и кофейни останутся закрытыми.