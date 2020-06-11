Новости

Клишас: промежуточные итоги голосования по Конституции подводить не будут 12:51
Поставки российского мороженого за рубеж выросли на 11% 12:48
В Московской области задержали киднеппера 12:35
Премьер Беларуси изложил в парламенте первоочередные задачи кабинета 12:35
В Москве отменили более 12 тысяч штрафов за ошибки в автопропусках 12:27
Библиотеки в Москве возобновят работу 16 июня 12:26
Музыкальный фестиваль Coachella не состоится в 2020 году из-за пандемии 12:25
В Псковской области ураган повалил около трехсот деревьев 12:24
Тина Канделаки про Ефремова: Казнить нельзя помиловать 12:22
В Петербурге предложили запретить продажу "веселящего газа" подросткам 12:19
В Москве все поливальные машины выведены для борьбы с жарой 12:16
В Омске запретили петь, свистеть и лаять по ночам 12:15
ОЭСР представила сценарии развития мировой экономики 12:09
Шесть автомобилей с пробегом, которые станут хитами этим летом 12:00
Лукашенко отметил снижение криминогенной обстановки в стране 11:58
Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило полмиллиона 11:57
Трамп заявил о захвате Сиэтла "внутренними террористами" 11:56
Участника ИГИЛ за подготовку теракта в Заполярье посадили на 13 лет 11:50
Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым 11:43
Сходить на реальный концерт россияне смогут не раньше сентября 11:39
В Омской области обнаружили захоронение 300-летней давности 11:38
Стало известно, когда в Москве ослабнет жара 11:36
Андрей Разин рассказал про ужас, который вызывал пьяный Михаил Ефремов 11:34
ВЦИОМ: Все больше граждан видят поводы для гордости Россией 11:30
В Москве запускают масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов" 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
11.06.2020 12:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Библиотеки в Москве возобновят работу 16 июня

Текст: Сергей Жуков

Столичные библиотеки, которым пришлось приостановить работу из-за пандемии, начнут возвращаться к прежней жизни на следующей неделе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: iStock
В Петербурге вновь заработают парикмахерские и библиотеки

Горожане с 16 июня смогут по предварительной записи сдать прочитанные книги и взять новые. Для этого нужно позвонить в библиотеку, узнать свободное время и забронировать его. Контакты читален размещены на сайте "Библиогород".

Работать библиотеки будут по новым правилам: на входе собираются измерять температуру, появятся антисептики и дезинфицирующие салфетки для рук, а на полу сделают разметку. И библиотекарям, и гостям надо будет носить маски и перчатки.

С 23 июня библиотеки заработают в режиме свободного посещения. Откроются читальные и компьютерные залы. При этом кафе и кофейни останутся закрытыми.

Культура Литература Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Работников защитили от уголовной ответственности за выполнение приказов руководства
За сутки в России выявлено 8779 новых случаев коронавируса
Регионы получат дополнительно 12,5 млрд рублей на выплаты семьям с детьми
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
ВОЗ объяснила "необычную" смертность от коронавируса в России
Какими необычными премьерами удивили звезды в пору самоизоляции
Писатели-фантасты представили мир после пандемии