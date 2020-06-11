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11.06.2020 18:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Бизнесу Москвы предложили тестировать сотрудников на антитела за счет города

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Столичные власти запустили проект, в рамках которого работодатели смогут протестировать сотрудников на антитела к коронавирусу за счет городского бюджета, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"С сегодняшнего дня мы вместе с работодателями начинаем реализовать государственно-частный проект: каждый работодатель может выбрать любую медицинскую организацию, которая определена на сайте департамента здравоохранения, заключить с ней договор по забору крови. А последующие исследование осуществляется полностью за счет города", - рассказала Анастасия Ракова.

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По ее словам, процедура проста: работодатель звонит по телефону, подписывает договор, определяет удобное время. Кровь можно сдать как на территории поликлиники, так и обеспечить выездное обслуживание. Новый сервис проходил предварительное тестирование, в результате, за три дня 27 тысяч работников 34 предприятий сдали кровь и получили результаты исследований по новой программе.

Список городских поликлиник - участников проекта доступен на сайте депздрава, но частные медицинские организации также могут стать участниками.

В мае московские власти ставили вопрос лишь о частичной оплате тестирования на COVID-19 для сотрудников работающих предприятий.

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