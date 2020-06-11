ЦОДД Москвы проведет первую встречу с жителями в режиме онлайн

На следующей неделе пройдет первая совместная онлайн-встреча Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и Префектуры Юго-Западного округа с москвичами. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

По данным пресс-службы, ЦОДД ежеквартально принимает жителей города в своем ситуационном центре. В связи с эпидемиологической обстановкой такие встречи пришлось приостановить. Последняя раз она проходила третьего марта 2020 года. Чтобы продолжить взаимодействие даже в этот непростой период, было принято решение провести ее на платформе Zoom.

Сотрудник ЦОДД и представитель Префектуры ответят на вопросы жителей Юго-Западного административного округа, связанные с установкой дорожных знаков и изменению разметки.

От жителей ждут предложений по обустройству пешеходных переходов, изменению дорожной разметки, организации или запрету парковки, установке дополнительных знаков или замене существующих.

Встреча пройдет в среду, 17 июня, с 15:00 до 18:00. Для участия необходимо зарегистрироваться, обязательно указав адрес электронной почты и свой вопрос по ссылке.