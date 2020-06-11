Фестиваль "Нашествие" в Тверской области не состоится. Об этом сообщили сегодня вечером его организаторы. При этом "Нашествие" оставалось последним крупным российским фестивалем, который столь долго надеялся на улучшение эпидемиологической ситуации и не объявлял о своей отмене.

Теперь же организаторы "Нашествия" опубликовали на своем официальном сайте такое обращение:

"Мы до последнего момента хотели, чтобы "главным приключением года" для наших зрителей стало "Нашествие", но в этом году такой слоган достается коронавирусу. Обеспечить абсолютную эпидемиологическую безопасность зрителей фестиваля, не допустить распространения коронавирусной инфекции в условиях такого масштабного и массового мероприятия, как "Нашествие", в настоящее время не представляется возможным. Здоровье и безопасность наших зрителей является для нас приоритетом. Подробности - совсем скоро.

Принято решение о переносе фестиваля "Нашествие" на июль 2021 года. Пожалуйста, сохраните свой билет, мы с вами обязательно встретимся на нашем фестивальном поле в следующем году - все билеты действительны".

Кстати

В прошлом году Нашествие" посетили по разным данным от 170 до 200 тысяч зрителей из России, СНГ и некоторых стран Восточной Европы.