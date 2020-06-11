Иммунитет к COVID-19 есть у 17,4% протестированных на антитела москвичей

В столице завершился второй этап тестирования москвичей на антитела к коронавирусу. На сегодняшний день доля москвичей с иммунитетом составляет уже 17,4%. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в Москве уже больше месяца проводят исследования на наличие популяционного иммунитета у жителей города.

"Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая. И тогда антитела обнаружились у 12% москвичей. Второй этап тестирования закончен. И на сегодняшний день иммунитет формируется. Иными словами имеют антитела 17,4% москвичей", - рассказала Анастасия Ракова.

Заммэра добавила, что за две недели популяционный иммунитет в столице увеличился практически на 5%.