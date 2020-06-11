Как корреспондент "РГ" пережидал карантин на даче во Владимирской области

Введенный в Москве из-за эпидемии коронавируса карантин и переход большей части редакции "РГ" на удаленку неожиданно превратили меня - извечного жителя большого города и убежденного противника времяпрепровождения на грядках - в дачника. Точнее в начинающего дачника, поскольку для начала я решил эту самую дачу снять. Для того чтобы понять, каково это жить на постоянной основе вдали от мегаполиса и смогу ли я продолжать бесперебойно работать, находясь за десятки километров от столицы.

В ближнем, среднем и даже дальнем Подмосковье подходящих мне предложений не оказалось - хлынувшие от COVID-19 из столицы в разных направлениях москвичи еще в феврале-марте расхватали все выставленные на аренду привлекательные лоты. Зато на начало апреля пара весьма неплохих вариантов нашлись в соседних Тверской и Владимирской областях. Да, далековато, но и особых причин, по которым нужно было непременно находится в непосредственной близости от города на протяжении как минимум двух предстоящих месяцев не наблюдалось. После детального анализа нескольких объявлений на крупном сайте по аренде недвижимости я остановился на последнем регионе. Он в итоге оказался для меня идеальной локацией, в том числе и для эпизодических вылазок по семейным делам в Москву.

Фото: Александр Гусаров

Подходящая дача обнаружилась в расположенном в 75 километрах от МКАД по Ярославскому или Горьковскому шоссе СНТ "Звездный" в Киржачском районе Владимирской области. Это общество, как рассказал председатель правления Александр Александрович Мицкевич, было создано в советские времена для проживавших в Королеве сотрудников Звездного городка. В числе первых получателей заветных соток у богатого грибами лесного массива, говорят, были даже члены летного отряда. С тех пор социальный состав "Звездного" если и изменился, то не очень сильно - в беседах с местными жителями выяснилось, что подавляющее большинство из них из того же Королева.

Такое соседство меня полностью устраивало, как и царивший в товариществе образцовый порядок - серьезная частная охрана на въезде, камеры видеонаблюдения и хорошо освещенные асфальтированные дороги. За безопасность можно было не волноваться.

Фото: Александр Гусаров

Хотя СНТ и не был коттеджным поселком - более привилегированным в плане загородного статуса - инфраструктура в выбранном мною месте на удивление оказалась на высоте. Прекрасная площадка для детей, спортивные тренажеры для взрослых и дорожки для катания на велосипедах настраивали на активное времяпрепровождение в вынужденной самоизоляции на свежем воздухе.

Фото: Александр Гусаров

Подписав трехмесячный договор аренды с хозяйкой компактного (80 квадратных метров), но весьма уютного и теплого домика на просторном (12 соток) участке, довольно быстро освоился на новом для себя месте. Жить и одновременно удаленно работать далеко за городом в благоустроенном со всех точек зрения садовом товариществе оказалось не так уж и проблематично.

Фото: Александр Гусаров

Как вскоре выяснилось, здесь так делает едва ли не половина жителей, переместившихся за город после введения карантина. Среди новых знакомых оказались учителя и бизнесмены, которые благодаря заведенному в поселок высокоскоростному доступу в интернет от местного киржачского провайдера без каких-либо перебоев со связью продолжали трудиться в онлайне.

Фото: Александр Гусаров

Замечательным собеседником на досуге оказался и председатель общества - полковник в отставке Александр Мицкевич, по-военному установивший строгую дисциплину на вмененном в его руководство товариществе.

Повидав немало сильно запущенных СНТ во время поездок на дачи к друзьям, интересуюсь: как и за чей счет удалось навести столь идеальный порядок в "Звездном"? Провести широкополосный интернет, магистральный газ, построить детские и спортивные площадки. Неужели все сделано на взносы садоводов, которые, как известно, зачастую не горят желанием вкладываться в общую собственность?

"Руководство СНТ не получает зарплату за свою работу и делает ее исключительно на общественных началах. Все сэкономленные деньги идут в развитие поселка. В него же вкладываются и несколько наиболее обеспеченных собственников наших домохозяйств. Делают это и для себя, и для окружающих", - пояснил Мицкевич временно снявшему жилье у него в поселке корреспонденту "РГ". Со слов председателя, за последние три года товарищество пробилось в ряды самых образцовых во Владимирской области и неоднократно отмечалось властями региона. Кроме того, перенимать опыт самоорганизации этого СНТ регулярно приезжает руководство садоводческих объединений из соседних регионов. И здесь, действительно, есть, чему поучиться.

Что же до моего первого опыта длительной аренды дачи, то он оказался на удивление удачным. Приобщение к загородным реалиям, в том числе регулярным походам в ближайший лес по грибы и ягоды, для закоренелого горожанина прошло на удивление безболезненно. А стереотипы о скучной "жизни в деревне" быстро сменились устойчивым нежеланием возвращаться с вынужденной загородной самоизоляции в постепенно открывающуюся после двухмесячного карантина столицу.