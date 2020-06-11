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11.06.2020 18:55
Проект: В регионах

Липецкие депутаты утвердили новые меры по поддержке бизнеса

Липецкий областной Совет депутатов принял пакет законопроектов, направленных на поддержку бизнеса, пострадавшего от ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 в регионе.
Фото: Липецкий облсовет Фото: Липецкий облсовет
Фото: Липецкий облсовет

В частности, парламентарии внесли изменения в Закон "Об установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения", а также одобрили Закон "Об особенностях установления налоговых льгот в отношении отдельных объектов недвижимого имущества при введении режима повышенной готовности на территории Липецкой области".

- Действующие в регионе ограничения, связанные с пандемией коронавируса, серьезно ударили по малому и среднему бизнесу. Новые налоговые льготы в дополнение к уже принятым на федеральном уровне должны помочь предпринимателям пережить непростые времена, - отметил председатель Липецкого облсовета Павел Путилин. - Чтобы поддержать наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики, мы снизили налоговую ставку для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, право на льготу по налогу на имущество организаций получили собственники торговых центров, которые пошли навстречу своим арендаторам и снизили арендную плату.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
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В отношении 12 пострадавших отраслей снижена налоговая ставка с 6 до 2 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15 до 5 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Перечень пострадавших отраслей экономической деятельности утвержден в апреле 2020 года Правительством РФ. В него входят авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность турагентств и прочих организаций, предоставляющих организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций допобразования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению; деятельность в области здравоохранения; розничная торговля непродовольственными товарами; СМИ и производство печатной продукции.

Исключение составили те виды деятельности, по которым в регионе уже установлена пониженная налоговая ставка. Среди них организации и индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере спорта, предоставления социальных и образовательных услуг, а также в некоторых других видах деятельности, для которых продолжат действовать пониженные ставки.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
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Сумма выпадающих доходов бюджета области, по прогнозу, составит 200 миллионов рублей.

Для собственников торговых центров и помещений в них уменьшена сумма налога на имущество организаций на размер арендной платы, в отношении которой предоставлена отсрочка, и на размер уменьшения арендной платы. Льготой смогут воспользоваться также владельцы нежилых помещений, назначение, разрешенное использование которых предусматривает размещение торговых объектов, либо которые фактически используются для размещения торговых объектов.

В облсовете отметили, что льгота предполагает заявительный характер. Сумма выпадающих доходов из бюджета Липецкой области, по предварительным данным, составит 10 миллионов рублей. При этом новые меры поддержки будут действовать с начала и до конца года.

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