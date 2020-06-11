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11.06.2020 16:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

МГУ запустил программу трудоустройства студентов и выпускников

Текст: Мария Агранович
Пандемия коронавируса привела к массовому сокращению рабочих мест. Без работы оказались не только взрослые, но и молодежь. Не секрет, что сегодня многие студенты начинают работать уже после второго курса: кому-то зарплата помогает оплачивать обучение, кто-то высылает ее родителям, кто-то просто добавляет к стипендии. Из-за "короны" многих студентов "сократили".
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

МГУ им. Ломоносова запускает программу трудоустройства, которая даст возможность подработать летом тем, кто еще учится, и найти постоянную работу окончившим МГУ в этом году молодым специалистам.

В рамках проекта создан портал job.msu.ru. Здесь можно узнать о вакансиях, заполнить анкету кандидата и отправить резюме. Университет предлагает несколько форматов занятости.

Стажировка или практика - возможность приобрести практические навыки по выбранным специальностям, познакомиться с передовыми технологиями, а заодно и подработать в сложное время. Вакансии: "Лаборант в ПЦР-лабораторию", "Инженер 3D-печати", "Оператор станка ЧПУ".

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Удаленная, сезонная (временная) работа, работа с гибким графиком - прекрасная возможность применить знания на практике, получить опыт и развиваться в выбранном направлении без отрыва от учебы и других дел. К моменту получения диплома студент уже будет готовым специалистом с уникальным опытом. Вакансии: "Инженер-программист", "Инженер-электроник", "Конструктор (инженер-механик)", "Гидрометеоролог (полевой специалист)", "Геофизик-обработчик", Desktop.Netdeveloper, Web.Netdeveloper, "Программист-разработчик C#, C++", "Администратор офиса (секретарь)".

Постоянная работа - отличный вариант для выпускников устроиться на хорошее место. Вакансии: "Инженер-проектировщик АСУ", "Гидрометеоролог (офисный специалист)", "Геофизик-программист".

Вакансии предоставили резиденты Научного парка МГУ.

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