МГУ запустил программу трудоустройства студентов и выпускников

МГУ им. Ломоносова запускает программу трудоустройства, которая даст возможность подработать летом тем, кто еще учится, и найти постоянную работу окончившим МГУ в этом году молодым специалистам.

В рамках проекта создан портал job.msu.ru. Здесь можно узнать о вакансиях, заполнить анкету кандидата и отправить резюме. Университет предлагает несколько форматов занятости.

Стажировка или практика - возможность приобрести практические навыки по выбранным специальностям, познакомиться с передовыми технологиями, а заодно и подработать в сложное время. Вакансии: "Лаборант в ПЦР-лабораторию", "Инженер 3D-печати", "Оператор станка ЧПУ".

Удаленная, сезонная (временная) работа, работа с гибким графиком - прекрасная возможность применить знания на практике, получить опыт и развиваться в выбранном направлении без отрыва от учебы и других дел. К моменту получения диплома студент уже будет готовым специалистом с уникальным опытом. Вакансии: "Инженер-программист", "Инженер-электроник", "Конструктор (инженер-механик)", "Гидрометеоролог (полевой специалист)", "Геофизик-обработчик", Desktop.Netdeveloper, Web.Netdeveloper, "Программист-разработчик C#, C++", "Администратор офиса (секретарь)".

Постоянная работа - отличный вариант для выпускников устроиться на хорошее место. Вакансии: "Инженер-проектировщик АСУ", "Гидрометеоролог (офисный специалист)", "Геофизик-программист".

Вакансии предоставили резиденты Научного парка МГУ.