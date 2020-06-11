Михаил Ефремов провел на допросе пять часов

Артист Михаил Ефремов доставлен обратно под домашний арест после почти пятичасового допроса, сообщают источники РИА Новости.

Беседа с полицейскими проходила в Главном следственном управлении столичного ГУ МВД. Собеседник агентства уточнил, что речь шла о причинах опьянения артиста в момент смертельной аварии. Следователи узнавали, где и с кем Ефремов употреблял алкоголь и наркотики. После допроса его доставили в квартиру в Плотниковом переулке, где он отбывает домашний арест.

Напомним, что Ефремову грозит до 12 лет лишение свободы за "пьяное" ДТП, в котором погиб человек. Также возбуждено уголовное дело о незаконной торговое наркотиками, по нему артист проходит как свидетель.