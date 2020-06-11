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11.06.2020 10:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московские врачи вылечили от коронавируса более 115 тысяч человек

Текст: Любовь Проценко

Московские врачи вылечили от коронавируса более 115 тысяч человек.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115769 человек, - сообщает заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: из личного архива Леонида Дьякова.
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Отсутствие у человека заболевания после лечения врачи подтверждают специальными исследованиями. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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