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11.06.2020 09:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московский зоопарк откроется для посетителей 16 июня

Текст: Ирина Огилько
Фото: Роман Щербенков Фото: Роман Щербенков
Фото: Роман Щербенков

В столице во вторник, 16 июня, после более чем трехмесячного перерыва открывается зоопарк. Работать он будет по новым правилам. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

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Согласно данным пресс-службы, билеты на вход приобретать нужно только онлайн, а при входе в зоопарк нужно надевать маски и перчатки. Также все гости должны будут соблюдать социальную дистанцию.

Билеты уже начали продавать на сайте учреждения. Здесь же горожане могут оформить и льготные билеты. На входе гостям нужно будет предъявить документ, подтверждающий право на льготу. Пройти в зоопарк посетители смогут только через турникеты на главном входе.

Как сообщает портал мэра Москвы, пока останутся закрытыми внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также детский зоопарк. Нельзя будет пользоваться скамейками, беседками и детскими площадками. На прогулочных дорожках у вольеров появилась яркая разметка, напоминающая посетителям о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Для безопасности территорию ежедневно обрабатывают с использованием антисептиков. Готовя зоосад к открытию, сотрудники также очистили пешеходные дорожки, промыли стекла вольеров и ограждения рядом с ними.

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Зоопарк будет работать с 07:30 до 22:00, войти на территорию можно до 21:00. Кассы останутся закрытыми, чтобы у них не образовывались очереди, в которых сложно соблюдать рекомендуемую социальную дистанцию.

Кстати, за три месяца, что зоопарк был закрыт, ряд обитателей вывел на свет питомцев. Так появились детеныши у кошачьих лемуров, птенец черных аистов, десять телят дагестанских туров и другие малыши.

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