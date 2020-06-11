На ВДНХ откроется Центральный дом автоспорта

В павильоне №20 ВДНХ откроется "Центральный дом автоспорта SMP Racing". Экспозиция будет посвящена достижениям отечественных спортсменов.

Главной частью павильона станет музей, рассказывающий об участии российских пилотов в различных автоспортивных дисциплинах, включая Формулу 1, представлены также и "младшие" серии. Естественно, гости узнают много интересного о таких звездах автоспорта, как Виталий Петров, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Владимир Чагин.

В интерактивных зонах посетители смогут почувствовать себя в роли пилотов гоночных автомобилей и посоревноваться с действующими гонщиками на компьютерных симуляторах. В этом же павильоне детей будут обучать основам безопасности на дороге.

"Все последние годы ВДНХ возрождается - становится привлекательной и современной, сохраняя при этом историческую преемственность. Преображается не только центральная часть, а территория комплекса в целом. Бережно восстанавливаются павильоны, снова радуют глаз ухоженные цветники и зеленые зоны. Открываются культурные, спортивные и образовательные пространства. Центр "Космонавтика и авиация", "Техноград", детский Театр сказок - вот лишь некоторые примеры. Интереснейшая экспозиция будет и в "Центральном доме автоспорта", новом знаковом проекте на ВДНХ", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.