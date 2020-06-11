Назначена дата выборов в Воронежскую областную Думу

Жители Воронежской области определят новый состав регионального парламента 13 сентября - в Единый день голосования. На эту дату в России уже назначено более 50 выборных кампаний различного уровня.

В 2020 году истекают полномочия депутатов Воронежской облдумы шестого созыва. На 58-м заседании 11 июня парламентарии единогласно утвердили дату голосования. По закону такое решение должно быть принято не ранее чем за сто дней и не позднее, чем за 90 дней до дня выборов.

В седьмом созыве будет столько же депутатов, сколько сегодня, - 56 человек. Их изберут по смешанной системе: половину - по одномандатным округам, остальных - по региональным партийным спискам.

- Призываю земляков ответственно подойти к выбору депутатов, которые смогут включиться в созидательную системную работу по качественному улучшению жизни граждан, продолжить конструктивное взаимодействие с исполнительной властью, общественностью и бизнесом. А главное, сделают своим основным принципом защиту интересов избирателей, заботу о людях и их благополучии, - подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.