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11.06.2020 09:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Почти 90% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала июня

Текст: Ирина Огилько

В столице с начала июня выпало почти 90 процентов осадков от месячной нормы. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

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По данным центра, наибольшее количество осадков пришлось на территорию новой Москвы, где выпало более 30 мм осадков. При этом в Строгино и Тушино выпало всего 10-11 мм, а приборы опорной метеостанции насчитали всего 4 мм осадков.

По данным синоптиков, сегодня в столице также возможны кратковременные дожди и грозы. А температура воздуха может даже побить рекорд 1998 года, когда воздух прогрелся до +31,3 градуса. Как рассказал "РГ" ведущий синоптик центра Евгений Тишковец, воздух в столице сможет сегодня прогреться до +31 и выше. "Это будет последний жаркий день на этой неделе, затем температура воздуха будет снижаться", - сказал метеоролог.

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