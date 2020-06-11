Почти 90% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала июня

В столице с начала июня выпало почти 90 процентов осадков от месячной нормы. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным центра, наибольшее количество осадков пришлось на территорию новой Москвы, где выпало более 30 мм осадков. При этом в Строгино и Тушино выпало всего 10-11 мм, а приборы опорной метеостанции насчитали всего 4 мм осадков.

По данным синоптиков, сегодня в столице также возможны кратковременные дожди и грозы. А температура воздуха может даже побить рекорд 1998 года, когда воздух прогрелся до +31,3 градуса. Как рассказал "РГ" ведущий синоптик центра Евгений Тишковец, воздух в столице сможет сегодня прогреться до +31 и выше. "Это будет последний жаркий день на этой неделе, затем температура воздуха будет снижаться", - сказал метеоролог.