С 1 июля в Москве начнутся традиционные отключения горячей воды

Отключения горячей воды в домах Москвы для профилактики систем начнутся с 1 июля. Как уже писала "РГ", графики по каждому адресу представлены на online.moek.ru и mos.ru. Можно также позвонить в справочную службу 8(495)777-77-77.

Как правило, горячую воду в Москве начинают отключать в середине мая. Однако власти перенесли этот срок из-за режима самоизоляции.

"Надо понимать: любой дефект в тепловых сетях Москвы - риск для жителей, - заявил депутат Мосгордумы Игорь Бускин. - Трубы, по которым течет горячая вода, постоянно деформируются от перепада температур. Со временем это приводит к их износу. Без ежегодных гидравлических испытаний, своевременной диагностики и качественного ремонта теплосетей москвичи могут остаться без отопления зимой. Чтобы этого избежать, стоит с пониманием отнестись к данному виду работ".