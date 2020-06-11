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11.06.2020 18:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Текст: Сергей Бабкин
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться ближе к зиме.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: GettyImages
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Таким прогнозом мэр Сергей Собянин поделился в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава города также отметил, что поэтапное снятие оставшихся ограничений в городе может продолжаться каждую неделю, если москвичи прислушаются к пожеланиям соблюдать режим самосохранения.

По оценкам Собянина, город постепенно начинает оживать. Заработала примерно треть парикмахерских и салонов красоты и около 67 процентов магазинов из сферы непродовольственных товаров.

Собянин призвал москвичей остаться дома на праздники

Текст: Сергей Бабкин

В ближайшие праздничные дни москвичам рекомендуется побыть дома. С таким заявлением в эфире "России 24" выступил мэр города Сергей Собянин.

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"Массовые мероприятия в столице пока запрещены, - напомнил глава города. - Официальные торжества будут проводится и 12 июня и 24-го в день парада Победы. Но это все лучше посмотреть по телевизору".

Эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает улучшаться, однако горожанам стоит как можно серьезнее относиться к собственному здоровью, считает Собянин.

Собянин рекомендовал москвичам продолжать работать на "удаленке"

Текст: Ангелина Зеленькова

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы продолжать работать на "удаленке". Об этом глава города сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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"Мы по-прежнему рекомендуем дистанционно работать, на "удаленке". Если можно, то лучше не создавать скученность в офисах и на предприятиях. Где это невозможно - необходимо обеспечивать санитарный режим на самом предприятии", - отметил Сергей Собянин.

По его словам, работодатели самостоятельно принимают решение о том, как и в каком объеме открывать свои предприятия.

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