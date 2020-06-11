Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться ближе к зиме.

Таким прогнозом мэр Сергей Собянин поделился в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава города также отметил, что поэтапное снятие оставшихся ограничений в городе может продолжаться каждую неделю, если москвичи прислушаются к пожеланиям соблюдать режим самосохранения.

По оценкам Собянина, город постепенно начинает оживать. Заработала примерно треть парикмахерских и салонов красоты и около 67 процентов магазинов из сферы непродовольственных товаров.