Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Таким прогнозом мэр Сергей Собянин поделился в интервью телеканалу "Россия 24".
Глава города также отметил, что поэтапное снятие оставшихся ограничений в городе может продолжаться каждую неделю, если москвичи прислушаются к пожеланиям соблюдать режим самосохранения.
По оценкам Собянина, город постепенно начинает оживать. Заработала примерно треть парикмахерских и салонов красоты и около 67 процентов магазинов из сферы непродовольственных товаров.
Собянин призвал москвичей остаться дома на праздники
В ближайшие праздничные дни москвичам рекомендуется побыть дома. С таким заявлением в эфире "России 24" выступил мэр города Сергей Собянин.
"Массовые мероприятия в столице пока запрещены, - напомнил глава города. - Официальные торжества будут проводится и 12 июня и 24-го в день парада Победы. Но это все лучше посмотреть по телевизору".
Эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает улучшаться, однако горожанам стоит как можно серьезнее относиться к собственному здоровью, считает Собянин.
Собянин рекомендовал москвичам продолжать работать на "удаленке"
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы продолжать работать на "удаленке". Об этом глава города сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы по-прежнему рекомендуем дистанционно работать, на "удаленке". Если можно, то лучше не создавать скученность в офисах и на предприятиях. Где это невозможно - необходимо обеспечивать санитарный режим на самом предприятии", - отметил Сергей Собянин.
По его словам, работодатели самостоятельно принимают решение о том, как и в каком объеме открывать свои предприятия.