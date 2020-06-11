Собянин попросил москвичей не пользоваться детскими площадками

Мэр столицы Сергей Собянин порекомендовал горожанам не пользоваться детскими площадками: их откроют через полторы недели, если позволит эпидемиологическая ситуация.

- Детскими площадками сейчас лучше не пользоваться, они закрыты, и мы планируем открыть их во дворах и парках 23-го июня, - объяснил Собянин в эфире телеканала "Россия 24". - Сегодня пока я бы не рекомендовал ими пользоваться, они реально закрыты и запрещены к пользованию.

После открытия, подчеркнул мэр, площадки будут тщательно дезинфицировать.