Собянин рекомендовал москвичам продолжать работать на "удаленке"

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы продолжать работать на "удаленке". Об этом глава города сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы по-прежнему рекомендуем дистанционно работать, на "удаленке". Если можно, то лучше не создавать скученность в офисах и на предприятиях. Где это невозможно - необходимо обеспечивать санитарный режим на самом предприятии", - отметил Сергей Собянин.

По его словам, работодатели самостоятельно принимают решение о том, как и в каком объеме открывать свои предприятия.