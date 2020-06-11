Социальные карты жителям Подмосковья разблокируют 15 июня

С 15 июня вновь начнут работать на оплату проезда в общественном транспорте социальные карты жителей Московской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

Режим самоизоляции для обладателей социальных карт при этом по-прежнему сохраняется. То есть гражданам старше 65 лет и лицам с тяжёлыми хроническими заболеваниями все так же рекомендовано не посещать общественных мест.

Также с 15 июня в Подмосковье возобновляется работа фотоателье, автошкол, агентств по трудоустройству и подбору персонала, организаций, имеющих медицинскую лицензию, и организаций, осуществляющих операции с недвижимым имуществом.

Запись в МФЦ вновь открыта не только по телефону, но и на портале госуслуг.