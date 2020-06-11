Стало известно, когда в Москве ослабнет жара

Аномальная для первой половины июня жара покинет Москву в ближайшие выходные. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, погода начнет меняться уже 12 июня: в первой половине дня воздух прогреется до 25-27 градусов, а к вечеру город окажется во власти холодного фронта. Не обойдется без дождей, грозы и сильного ветра.

Осадки прогнозируются и в ночь на 13 июня. В дневные часы температура воздуха не превысит +20-22. Примерно столько же термометры покажут и днем 14 июня, но ночи станут холоднее: будет около 10 градусов.