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11.06.2020 18:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд определил меру пресечения похитителям столичного бизнесмена

Текст: Наталья Козлова
Преступление, о котором идет речь, произошло весной прошлого года. С тех пор его расследует Главное следственное управление СК по Москве. Вот что рассказала корреспонденту "РГ" представитель столичного СК Юлия Иванова.

По версии следствия, вечером 3 апреля 2019 года около одного из домов по улице 800-летия Москвы двое мужчин, применив насилие, похитили предпринимателя и отвезли его в одно из сел Ярославской области. Там его силой удерживали. За освобождение бизнесмена похитители требовали сначала 32 миллиона рублей. Потом снизили сумму выкупа до 9 миллионов.

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Через три дня, испугавшись, что их вычислят, они вывезли заложника в Московскую область и вытолкнули из машины. Освободившись, мужчина обратился в правоохранительные органы, но не смог описать похитивших его людей. Не получилось и назвать место, где его держали. Это было объяснимо - на протяжении всего времени на его голове был надет мешок.

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Иванова говорит, что только благодаря совместной работе следователей столичного СК, сотрудников УБОПОН ГУУР МВД России и столичного уголовного розыска, при силовой поддержке Росгвардии были задержаны двое мужчин, причастных к похищению.

Сегодня по ходатайству следствия суд определил им меру пресечения. Мужчина 1976 года рождения заключен под стражу. Второй фигурант, 1968 года рождения, на время следствия будет жить с подпиской о невыезде. Следователи ищут тех, кто также был причастен к этому преступлению.

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